奇力新2月營收年增逾三成 今年車用續樂觀

晶片設計對於EDA工具有著很大的依賴，這也意味著EDA是是積體電路產業的根基技術。但目前中國EDA人才市場情況卻不容樂觀，因此如何培養EDA人才、以人才確保產業創新成為了業界關注的重點之一。

2021-03-09 09:53