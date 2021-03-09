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奇力新2月營收年增逾三成 今年車用續樂觀
被動元件電感廠奇力新（2456）2月合併營收11.73億元，月減28.3%、年增36.8%；今年前2個月營收28.07億元，年增40.7%；奇力新表示，2月雖然因農曆假期，出貨天數減少，不過，部分遞延需求將在3月出貨，因此後市出貨將重回正常水準。
奇力新近期電感接單動能持續升高，車用市場需求明顯回溫；併購帛漢而新增網路變壓器，接單動能也持續強勁。
此外，奇力新磁性材料應用以大電流的電池變壓器為主，客戶包含眾多歐美知名車廠，去年下半年以來，全球車市回溫明顯，車用電感需求自去年下半年快速拉升，車用景氣復甦後持續強勁，且車用電感ASP較一般大顆Moihing更高，目前車市景氣樂觀，客戶擴廠計劃不斷，預估奇力新今年在車用及5G題材電感將持續成長。
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