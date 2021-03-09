勤業眾信調查：疫情爆發後 高階主管信心指數大降20%

勤業眾信今（9）日發布「2021全球行銷趨勢報告」，調查發現2020疫情期間近近半數（49%）的品牌舉辦更多線上活動和研討會，且受疫情影響，2020年的CEO對於職場影響力和推動策略的信心指數，較2019年下降20%。不過，也有20%的受訪者表示，品牌在疫情期間的正向作為，有助提升消費者的品牌忠誠度。

新型肺炎疫情造成全球嚴重的公衛事件，為降低感染率，「零接觸」的防範措施成為新主流，卻也衝擊諸多企業的經營策略，影響品牌和消費者間的距離。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務部資深執行副總經理溫紹群表示，在疫情爆發後，幾乎所有高階主管的信心指數明顯下降，CEO對職場影響力和推動策略的影響力信心指數，從2019年的55%下降至35%；但對消費者而言，疫情促使自己對熟悉的品牌寄予更高的期望，近八成受訪者表示可舉出特定品牌應對疫情的正向作為，有效提高約二成受眾品牌忠誠度。

在數位應用方面，超過七成的受訪者表示，被能加深與他人間連結的數位解決方案吸引。溫紹群提醒，在當前混亂的時局中，一般大眾轉為以品牌做為選擇依據，並願意以行動支持可回應其迫切需求之企業，故企業領導人應思考回應消費者的需求方式，隨市場趨勢和需求即時調整業務模式，從而促進與所有利害關係人間的「人際連結」。

此外，勤業眾信也提出「敏捷式行銷、強化人性體驗和企業永續經營」三價值，將有助業者在疫情包圍下，仍可持續提高消費者參與度、留住人才和強化企業對社會的影響力。

該份報告發現，66%的受訪者認為，自己因為疫情更加看重設計完備的數位應用工具；63%的人則表示，疫情消退後仍會更頻繁的透過數位科技進行消費。此外，報告也點出「確實掌握市場脈動、預測對話內容以滿足消費者需求、擁抱社群客戶關係管理」，為有助企業實現敏捷行銷的三大方向 。

報告中受訪的高階主管點出，改善與顧客間的互動、留住人才及提高組織對社會的影響力等，是多數企業接下來欲推動的；42%高階主管認為，提高生產力和效率是應對疫情時最想獲取的成果，期望透過驅動情感和行為的人性體驗，為市場提供價值導向的解決方案。勤業眾信報告也發現，當品牌展現「人性」時，消費者從該品牌購買商品的可能性較競者高1.6倍，加深消費者對品牌的信任，並相信自身的需求能藉此獲得真正的滿足。

另，值得注意的是，該份調查還顯示，近八成的受訪者表示，表示能回想品牌在疫情期間為協助消費者、員工及社區環境所採取的作為，顯見千禧和Z世代的消費者更傾向於支持與自身擁有共同價值觀的品牌。

為達到品牌長期穩健的永續經營目標，勤業眾信建議，可將衡量指標融入企業政策中以實踐企業宗旨、將組織價值觀和使命融入員工的言行和團隊KPI，及將獲利和宗旨相連結；行銷人員也應將品牌的宗旨擴展至企業前線；最後，企業可透過異業合作打造創新的消費者體驗和嶄新的生態系統，以便為客群提供更完善的服務。