美威州法院駁回鴻海未蓋10.5代面板廠違約案 公司回應了

鴻海（2317）今（9）日表示，基於公司政策，不會特別去評論目前與過去的法律案件，鴻海在威斯康辛州當地的發展協議之下，持續實踐其財務承諾，並且對於作為威州拉辛郡（Racine）最大的交稅企業，感到驕傲。

另外，當地的社區發展協會也發表聲明表示，很高興這項爭議可以快速解決，期待與威谷科技園區的夥伴關係持續進行。

外電報導，美國威州一起針對鴻海的訴訟，指稱鴻海違反合約條件，未在當地東南部興建10.5代液晶面板製造廠一案，已遭法院駁回。

美聯社報導，這起訴訟由威州喀里多尼亞村（Caledonia）居民辛茲（Daniel Hintz）和辛茲房地產開發公司（Hintz Real Estate Development Co.）於上個月提出，稱鴻海承諾興建10.5代液晶面板製造廠，地方政府也為了籌備這項企畫而砸下數億美元資金。

向拉辛郡（Racine County）巡迴法院提出的這起訴訟指出，鴻海在當地徵聘的製造生產與營建員工「沒有達到合約明定程度」，對拉辛郡與當地村莊的資本投資也「未符合合約談妥的規模」。

「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee JournalSentinel ）報導，訴訟本月5日已遭駁回。