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亞電擬配發現金股利1.25元 殖利率5.46%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

亞洲電材（4939）公告2021年2月合併營收，為配合當地政府「就地過年」政策，亞電位於昆山生產基地鼓勵員工留守，並因應客戶訂單提前開工，帶動2月營收年增38.56%至0.97億元，累計前2月營收2.95億元，年增82.6%。

公司進一步表示，第1季接單狀況良好，主要受惠5G通訊推動的智慧手機汰換潮，平板、NB持續維持高檔，車用市場亦逐漸好轉，帶動軟板需求大增，同時全球電子供應鏈為避免斷鏈危機，使得亞電下游客戶拉貨備庫力道強勁，挹注亞電2月營收重回疫前水準。

此外，亞電於董事會同步通過109年度盈餘分配案，每股將配發現金股利1.25元，以每股稅後盈餘（EPS）1.61元計，配發比例達七成八；現金殖利率則以昨日收盤價22.9元計，達5.46%。

展望2021，由於東台新廠即將完工啟用，亞電樂觀今年營運可望更上一層樓，待設備原廠技師解除隔離限制後，將立即啟動第二階段小批量試車作業，最快上半年即可開出產能，有助亞電未來接單與調配產能更具競爭優勢。

亞電 營收

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