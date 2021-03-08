證實前老董宋恭源遭調查 光寶科：對財務業務無影響

光寶科今天發佈重大訊息證實，今天檢調單位至光寶科搜索前董事長宋恭源個人辦公室，並說明此調查事件僅涉及宋恭源先生私人活動，對於公司財務及業務並無影響。

原股票上市公司敦南科技於108年間公告將被美商達爾公司併購。敦南前董事長宋恭源等人被控涉違反證交法，今天遭調查局搜索。

光寶科表示，基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重訊，說明此調查事件僅為釐清宋恭源私人財務相關事宜，搜索範圍僅及於宋恭源個人辦公室，不及於光寶科任何其他場所/處所/辦公室，與公司營運無涉。

光寶科表示，於調查過程中依法配合，並提供相關資訊及必要協助，此調查事件僅涉及宋恭源先生私人活動，對於公司財務及業務並無影響。

光寶是國內第一家股票上市的電子公司，股票代號2301，具有歷史意義，創辦人宋恭源去年7月卸下擔任了46年的光寶科董事長一職，已交棒給獨子宋明峰。