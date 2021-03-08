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半導體高效測試需求強 穎崴2月營收優於去年同期

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體測試介面大廠穎崴科技（6515）今日公告2月合併營收1.43億元，較去年2月成長近4%，2021年累計前兩個月營收3.43億元相較去年同期成長5.6%。

穎崴科技客戶除了國內主要IC設計公司、晶圓代工及封測大廠外，仍以歐美一線IC設計公司為主，2月份雖然工作天數減少許多但營收仍較去年同期成長。

依據穎崴規畫，今年在各產品線如高頻高速邏輯測試座（Test Socket）、高階老化（Burn-in Socket）、高瓦數溫控系統（Thermal Control System） 以及垂直探針卡 （VPC） 等已進入穩定接單量產階段，再加上高階系統模組SIP（System in Package）、5G高階模組AIP（Antenna in Package） 量產需求產帶動下，對今年兩位數的成長深具信心。

隨著全球5G毫米波（mmWave） 基礎建設逐漸建置完備滲透率提高，5G手機出貨開始增溫，伴隨其他各類AIoT的應用需求也帶動了高速運算 HPC、 CPU、 GPU、車用電子等出貨的大量增加，穎崴多年來與全球IC設計公司合作研發，提供了完整高效的測試介面解決方案，以滿足客戶各類產品從工程驗證到大量生產的需求 。

營收 5G

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