太陽能景氣回暖 茂迪2月營收逆勢增
太陽能電池模組廠茂迪（6244）今（8）日公告今年2月營收3.38億元，月增12.3%、年增30.6%，業績表現不俗，業績走升的主因來自近期市場需求增溫，帶動模組出貨暢旺。
茂迪今年前二月合併營收6.39億元，年增44.3%。茂迪近期受惠電池模組上漲以及國內裝置量需求增溫，帶動今年以來業績逐月攀升，太陽能景氣乍見曙光，預料模組漲勢將延續到第2季。
據悉，國內太陽能產業去年底開始出現回溫跡象，不少本土廠商營運逐步走出虧損谷底，茂迪、元晶去年第2季均已單季轉盈，聯合再生去年第3季開始獲利。今年上半年受惠於模組價格上漲，加上需求增加，今年太陽能族群後市可期。
至於全球市場方面，研調機構IHS Markit預估，今年全球太陽能裝機需求有機會達到158GW（10億瓦），年增34%，主因全球對再生能源需求增加，以及因疫情而展延的安裝併網項目重新啟動。
展望未來，由於太陽能模組漲價將延續到第2季，預料有助於相關族群毛利率走升，至於市場需求方面，目前業界與政府積極溝通，加上愈來愈多系統廠投入標案，推升上下游供應鏈共同完成政府設定的2025年20GW（10億瓦）光電目標。
茂迪今日股價上漲0.05元，收30.9元。
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