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瑞儀2月營收40.6億元 年大增135.9%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

背光模組瑞儀（6176）今（8）日公告今年2月合併營收40.6億元，月減19.6%，年大增135.9%。累計今年前二個月合併營收91.11億元，年增75.1%。

瑞儀表示，因去年受COVID-19影響，子公司配合當地政府延長春節假期，工作天數減少，導致去年營收較今年減少。

受到農曆春節假期影響，瑞儀今年2月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為561.7萬片，月減20.1%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量429.9萬片，月減11.1%；其它背光模組出貨量17.8萬片，月減47.9%。合計背光模組出貨量逾1,009萬片，月減16.1%。

瑞儀今天股價小跌0.5元，成交量2,603張，收119元。

背光模組 瑞儀 營收

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