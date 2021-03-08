聯電產能支援微感測器廠Sensirion 合力對抗新冠肺炎

晶片產能搶翻天，晶圓代工大廠聯電（2303）今天宣布產能優先支援微感測器領導製造商Sensirion，兩家公司合作製造醫療相關的感測器IC。

聯電表示，目前將防疫列為最高優先考量，以協助Sensirion生產應用於新冠肺炎疫苗運輸的溫度感測器，及醫療呼吸器的流量感測器，雙方攜手共同幫助對抗新冠肺炎的疫情。

聯電指出，後疫情時代，最關鍵的資源就是疫苗。然而全世界疫苗所面臨的議題，除病毒變種與供應數量是否足夠外，就是疫苗在運送過程中適當溫度的監控。

聯電進一步表示，儘管全球晶圓代工皆面臨短缺，聯電產能也滿載，仍全力擠出產能優先提供給Sensirion，生產應用於新冠肺炎疫苗運輸的溫度感測器，以確保疫苗在運輸過程中保持效力，整個過程能更加順利；而針對疫情出現大量醫療級呼吸器的需求，聯電也全力支持生產相關IC，為全球對抗新冠肺炎疫情盡一己之力。

Sensirion執行長Marc von Waldkirch表示，憑藉經過醫療認證的感測器解決方案，Sensirion成為所有需要感測器技術來對抗新冠肺炎器材製造商的重要樞紐。為保持供應鏈通暢，在涉及半導體晶片的原材料時，製造商必須獲得上游供應商的全力支持。

Marc von Waldkirch特別感謝聯電大力支持，雙方能夠來共同抗疫。

聯電歐日業務副總經理劉士維指出，聯電是世界級國際公司，自2020年初疫情爆發以來，即積極優先處理醫療相關IC的生產與支援，這是身為世界公民的一員在全球對抗新冠肺炎疫情中，該有的企業社會責任。

他進一步表示，聯電身為醫療相關IC供應鏈重要成員，將會持續在此領域投入資源，以確保醫療產品的穩定供應。