光寶科技2月營收104.02億元 月減26%

受到農曆春節工作天數減少之影響，光寶科技（2301）2月營收104.02億元，不含已轉讓之固態硬碟（SSD）事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業，月減26%、年增32%。累計今年前兩個月合併營收244.79億元，年增32%。

其中，光電部門2月營收占整體24%；受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，光電部門營收較去年同期成長近四成。

至於資訊及消費性電子部門營收占比達50%；其中，筆記型電腦及遊戲類電源產品需求成長以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，帶動資訊及消費性電子部門營收較去年同期持續成長。

雲端及物聯網部門營收占整體之26%；其中，雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品以及伺服器機殼出貨持續成長帶動雲端及物聯網部門整體營收年增逾三成。