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元太2月營收13.56億元 年大增102.8%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

元太（8069）今日公告今年2月合併營收13.56億元，月減13%，年大增102.8%。累計今年前二個月合併營收29.15億元，年增77.2%。

元太表示，2月及今年累計營收均較去年同期／累計增加，主係去年因疫情及工廠封城等影響，導致營收下降；另今年因客戶需求增加所致。

元太今天股價小漲0.2元，成交量8,054張，收49.2元。

元太日前宣布，與繪圖板、互動式繪圖顯示幕和數位介面解決方案的全球領導廠商Wacom、元力電紙平臺（Linfiny）公司，共同推出新ㄧ代電子紙筆記本解決方案，預計於今（2021）年年中商品化上市。

這項解決方案採用Wacom電磁感應（EMR）技術，提供更高的準確性、4096階感壓等級，並支援更快速的筆寫速度。此方案同時具備10.3吋與13.3吋等兩種電子紙螢幕規格，且採用最新的E Ink CartaTM 1250電子紙面板，提供更佳的顯示對比與更快的翻頁速度，輔助提升數位筆寫速度，精進使用者體驗。

元太科技董事長李政昊指出，在遠距學習與辦公的新常態下，元太基於電子紙筆記本以無紙化書寫的特性，將為教育與辦公等應用情境帶來高效率與環境友善的效益。元太將持續與更多企業合作以拓展電子紙應用生態圈，為客戶提供更多的無紙化解決方案。

元太 電子紙 營收

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