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奇力新2月營收11.73億元 年增21.85%

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

電感大廠奇力新（2456）今（8）日公布2月份營收為11.73億元，月減34.98%、年增21.85%；奇力新表示，受惠車用市場需求明顯回溫，電感產品方面，接單動能持續升高。

奇力新指出，2月份雖因農曆年假期減少出貨天數，相比去年同期仍有顯著成長，3月份將持續加大產出，以滿足因假期而遞延之需求；累計今年前兩個月營收為28.07億元，較去年同期成長26.51%。

奇力新說明，電感產品在車用市場需求明顯升溫之下，接單動能持續升高，模組（網路變壓器）產品方面，接單動能也強勁，奇力新將全力產出以滿足需求。

至於磁性材料產品方面，歐美地區拉貨動能持續加強，新客戶與新產品經營漸見成效，無線產品的需求動能同步持續升高，出貨量逐月提升。

奇力新 營收

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