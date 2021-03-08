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群聯營收小減 仍看好今年營運展望

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

快閃記憶體控制晶片暨儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於今（8）日公佈今年2月營運結果，合併營收為36.55億元，較去年同期下滑8%，也較上個月下滑9.9%，累計今年前2個月合併營收達77.15億元，年增率將近6%，董事長潘健成仍看好今年第1季淡季不淡及全年營運可期。

群聯董事長潘健成表示，2月份因為農曆春節假期與228等連假，上班天數較少，對營收稍有影響，但第一季整體營收受惠於遠端教學與遠距工作等需求，將可望出現淡季不淡的現象。此外，群聯近幾年因持續加碼研發投資，也已經逐漸看到營收貢獻與成果，包括遊戲機市場、Embedded ODM市場、與車用儲存市場等，後市可期。

群聯與去年同期比較，2月份PCIeSSD控制晶片總出貨量成長近180%，創單月歷史新高。此外，年度累計至2月份的PCIe SSD控制晶片總出貨量成長年成長率將近125%，創歷史同期新高；工規記憶體模組年增率將近15%。

今年以來累計記憶體總位元數（Total Bits）也成長近40%，創歷史同期新高。從出貨資料顯示，除了PCIe SSD持續滲透各種儲存應用以外，消費者對於儲存的容量（Capacity）需求也持續增加，對群聯營收有正面助益。

營收 控制晶片 群聯

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