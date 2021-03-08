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聯電2月營收149.48億 月減3.75%、年增9.86%
聯電（2303）今(8)日公布2月合併營收149.48億元，月減3.75%，年增9.86%；累計今年前2月合併營收304.77億元，年增10.04%。
聯電1月營收155.3億元，月增1.58%，年增10.21%，創單月營收歷史新高；聯電預估今年第1季晶圓出貨量季增 2%，平均銷售價格（ASP） 提升2~-3％，受惠客戶需求強勁，產能利用率增至100%；但受新台幣升值的影響，預估超過一半的營收增幅將受到侵蝕，預估毛利率紡24~26%。
聯電去年稅後純益291.9億元，年增200.7%，每股純益2.42元，創近20年新高；董事會決議通過去年度每股配發1.6元現金股利，配息率66%，配息為近21年來新高。
聯電今日開高走低，早盤以47.95元開出，上漲0.9元，一度拉升至48.1元，但是在買盤力道不足下，股價翻黑，一度下滑至46.05元，終場收在46.1元，下跌0.95元，跌幅2.01%。
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