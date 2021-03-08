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聯強首季前兩個月營收年增三成 創同期歷史次高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）2021年首季前兩個月銷售動能強勁，累計營收537億元，較去年同期大幅成長30%，並創同期歷史次高紀錄。

聯強表示，1、2月份延續去年第四季的走勢，宅經濟、遠距工作／教學等防疫相關的市場需求仍然相當暢旺，帶動電競／遊戲機、平板、視訊、雲端等產品持續大幅成長。通訊產品因5G手機換機潮，成長21%。IC元件也因工廠過年不停工、積極備貨生產，大幅成長71%，並創同期歷史新高。

聯強各區域今年前兩個月都同步成長，其中大陸走出疫情陰霾，大幅成長36%，而紐澳延續去年連四季創歷史新高的氣勢，1、2月再創同期新高，成長15%。由於市場熱度不減，聯強樂觀預估第一季營運將淡季不淡，可望挑戰同期新高。

聯強累計前兩個月的合併總營收為537億元，其中：資訊產品累計營收為286億元，較去年同期成長12%，佔總營收的比重為52%；通訊產品累計營收30億元，較去年同期成長21%，佔總營收的比重為6%；消費性電子產品累計營收為57億元，較去年同期成長56%，佔總營收的比重為11%；IC元件累計營收為164億元，較去年同期大幅成長71%，佔總營收的比重為31%。

營收 聯強

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