宏碁Chromebook 奪1月泛歐多國市占第一
根據最新市調GFK資料顯示，宏碁（2353）Chromebook消費市場在泛歐12國奪下銷售冠軍，其中法國以78%過半的市佔率尤為亮眼；同時，北歐丹麥、芬蘭、挪威、瑞典亦以45%近半成績成為市場霸主。
泛歐12國為奧地利、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、波瀾、西班牙、瑞典、土耳其。
受新冠肺炎疫情影響，居家工作、遠距教學熱潮延燒，導致全球各地改採遠端作業，推升筆電銷售，Chromebook市場銷售成長更為顯著；宏碁自2010年起即致力研發最頂尖及完整的Chromebook產品線，從筆電、All-in-One電腦及平板等系列，搭配最新技術與優質設計、強勁的產品陣容，部分產品線更配備抗菌觸控螢幕功能，讓宏碁Chromebook於泛歐地區在2021年首月即繳出漂亮成績。
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