宏碁Chromebook 拿下1月份泛歐多國市占第一

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook消費市場在泛歐12國奪下銷售冠軍，其中法國以78%過半的市占率尤為亮眼；同時，北歐亦以45%近半成績成為市場霸主。

受新冠肺炎疫情影響，居家工作、遠距教學熱潮延燒，導致全球各地改採遠端作業，推升筆電銷售，Chromebook市場銷售成長更為顯著。

宏碁自2010年起即致力研發最頂尖及完整的Chromebook產品線，從筆電、All-in-One電腦及平板等系列，搭配最新技術與優質設計、強勁的產品陣容，部分產品線更配備抗菌觸控螢幕功能，讓宏碁Chromebook於泛歐地區在2021年首月即繳出漂亮成績。