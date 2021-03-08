TrendForce：智慧手機產量淡季不淡 首季僅下滑6%

根據TrendForce研究顯示，受惠於智慧型手機品牌積極搶食華為（Huawei）釋出的市占，以及蘋果（Apple）新機熱銷所致，2021年第1季延續此波成長動能，智慧型手機生產總量可望達3.42億支，較去年同期成長25%；第1季表現反而有別於以往淡季大約會有兩成的下滑，相較2020年第4季僅下滑6%。

回顧2020年因疫情導致全球高階手機銷售占比下滑，但蘋果憑藉5G新機站穩高階市占，加上採取積極定價策略，2020年第四季生產量達7,760萬支，季增85%，一舉超越三星（Samsung）拿下全球冠軍，其中iPhone 12系列新機占比更高達九成。2021年第1季蘋果可望受惠iPhone 12系列持續熱銷，帶動生產總數達5,400萬支，新機占比約八成。產品策略方面，下半年蘋果將推出4款旗艦新機，預計同樣維持積極定價策略，硬體部分除了搭載A15仿生晶片外，其餘則以優化既有功能為主，可視為iPhone 12系列的延伸機種。

2020年第4季三星以6,700萬支生產量位居第二，季減14%，主要與蘋果新機推出的排擠效應以及歐美等地節慶舖貨結束有關。2021年第一季三星為維繫高階市占，提前發表旗艦新機Galaxy S21並同步祭出定價優惠刺激銷售，預估該季生產總數可達6,200萬支。TrendForce預期，2021年三星依舊可拿下全球第一，但隨著中國品牌崛起，使其市占不斷流失，市場龍頭地位倍受考驗。產品策略方面，未來主打大螢幕的Galaxy Note系列與折疊螢幕Fold系列可望合而為一，主力銷售仍以涵蓋低至高階產品、訴求高規格配置及價格優勢的Galaxy A系列為主，迎戰以高性價比著稱的中國品牌。

OPPO（包含OPPO, OnePlus, Realme）、小米（Xiaomi）及Vivo於2020年第四季的生產量分別為5,000萬支、4,700萬支及3,150萬支，分別拿下第三、第四及第六名。2021年第1季三者維持樂觀的生產目標，積極布局海內外市場；然而，受限於目前晶圓代工產能緊缺，限縮三者在生產總數的增長表現。產品策略方面，三者皆在高階產品的創新研發上保持積極，力求取代華為的高階手機市場，而小米與OPPO也透過具高度性價比的Redmi、Realme系列搶攻市占，其中小米因布局海外市場較早，預估全年市占表現將更勝一籌。

華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩美國商業制裁造成的衝擊，各季的生產目標也以維穩為主，因此2020年第4季仍有3,450萬支的生產表現，季減 21%，位居第五。倘若相關零組件未能於第1季底前取得出貨許可，則預估該品牌將在2021年第2季底面臨明顯的物料供給斷層。此外，自2021年初起，華為子品牌榮耀（Honor）正式拆分而出，同樣受限於晶圓代工產能吃緊，預估今年新榮耀（new Honor）的生產表現將因此受侷限。

2021年初樂金（LG）釋出關閉或出售手機部門的選項，同時也暫停新案開發，替華為式微後的智慧型手機市場再添變數。過去樂金在高階手機的創新研發上不遺餘力，但實際銷售表現卻難敵三星、蘋果的高階產品競爭；中低階產品則受中國品牌的價格優勢所壓制，手機市占自2016年後逐年衰退，2020年生產排名滑落至全球第九。觀察後勢，樂金銷售市場集中美洲，預估市占將由電信業的自有品牌、三星與小米等品牌接收。

展望2021年，隨著全球疫情趨緩，貼近民生需求的手機產業也可望逐步復甦，透過週期性的換機需求以及新興地區的新增需求帶動，TrendForce預估，全年智慧型手機生產總數可望回升9%至13.6億支。值得一提的是，受到近期晶圓代工產能吃緊導致智慧型手機用AP、TDDI等供貨有限，品牌廠多只能以可取得的瓶頸料件數量進行生產排程，將使今年淡旺季界線模糊，季增長幅度縮小。