英業達全家寶攜手學會 打造在宅醫療新里程碑

有鑒於台灣逐步進入老年化社會，因衰老、失能等而無法走出家門看病的患者日趨增加，因此由醫護人員組成的照護團隊，主動走入長者或是行動不方便的患者家中，提供完整且持續的醫療照護，同時教導家屬學會自行處理相關照護事宜，以減少舟車勞頓，並降低醫療時間與成本。 英業達集團（2356）旗下英華達公司與台灣在宅醫療學會共同宣布，將透過「全家寶生理量測系統」（包含全家寶生理量測設備、全家寶App及全家寶健康管理平台）並肩打造新型態之在宅醫療及照護。

在實際應用上，個案於居家期間透過全家寶進行五種生理數據之量測(血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖)，並自動將生理數據即時傳送至全家寶健康管理平台，居家整合照護團隊透過管理平台即時掌握個案生理數據與生活狀況，團隊成員間透過管理平台內每次訪視細節紀錄的分享，達到提供跨科別醫療照護服務之目的，同時家屬亦能透過全家寶App隨時遠距掌握個案的狀況。 藉由管理平台及App之「線上互動」功能，居家照護團隊得以提供個案及其家屬24小時專業醫療諮詢服務，讓居家整合照護團隊透過掌握個案日常生理數據及生活狀況，開創醫療照護和生活緊密連結以及「從CURE到CARE」的在宅醫療新里程碑。

台灣在宅醫療學會理事長余尚儒表示，台灣在宅醫療學會致力於落實社區整體照顧，並支援病患在家生活到最後的健康照護；透過全家寶設備及「健康管理平台」的高度整合，協助居家醫療團隊系統性的管理個案，並且減輕醫護人員攜帶設備及文書作業之時間，也強化醫療團隊、個案與家屬的聯繫。

全家寶營運負責人副總經理曾慶安表示，藉由「全家寶」與「台灣在宅醫療學會」的合作，讓全家寶之應用不再侷限於醫療院所及社區照護等場域，更能延伸至居家醫療。期許全家寶能協助提升居家照護及醫療服務品質，發揮加乘的效果。