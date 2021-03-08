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畢業生看過來！華碩校園CEO招募開跑

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

華碩（2357）「校園CEO實習計畫」招募開跑！4月25日前，大專院校在校生(含研究所，不限科系、年級)可至華碩人才招募網「校園CEO專區」報名，徵選參加為期一年的實習，透過一對一導師制度，提前與職場實務接軌，強化就業競爭力。今年開放「業務」、「行銷」、「公關」、「美編設計」、「社群行銷」實習職缺，錄取者享勞健保、公司餐費、三節及生日禮金等正式員工福利，學員通過考核將獲頒結業證書，並優先取得華碩正職徵才面談機會。

華碩自2005年起投入青年職場能力培訓，啟動「校園傑出經理人(Campus ExecutiveOfficer)實習計畫(簡稱華碩校園CEO)」，超過1,500位優秀青年參與、連續四年榮獲臺北市政府「菁業獎」。華碩人資長王益表示，華碩以培育優秀人才為首要經營理念，善盡企業社會責任，提供在學實習和青年就業機會，為產業扎根。」華碩3月13日將參展臺北市就服處「OKWORK‧學而實習之」實習X就業博覽會，歡迎至花博爭豔館華碩攤位諮詢。

華碩 實習

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