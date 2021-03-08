富致今年營運可望創新高 2023年新廠投產

富致（6642）今年以來接單熱絡，該公司已規劃擴產，董事長陳繼聖指出，公司已買下新的廠房，預計在2023年進駐新廠，不過，在此之前，由於產線持續買新設備，自動化生產比重持續提升，預計今年起，透過產線效率的改善，每年產能仍可提升20%，有利今年全年營收及獲利有機會創歷史新高。

陳繼聖指出，目前公司的平均接單能見度約在3至4個月，部分車用及工控訂單目前接單甚至已到今年底到明年1月。

目前公司在接單比重上，仍以智能應用佔40%最多，其次是工控的25%及車用的22%。陳繼聖指出，去年底市況快速回升，主要由於下游客戶在庫存水位偏低，為防供給短缺，快速拉升庫存水位，也將富致的庫存一口氣出清。

目前看來，1月營收創下歷史新，2月雖然工作天數而回落，但預期3月以後，工作天數正常之後，單月營收將再挑戰歷史新高。

產能建置上，該公司目前單月產能約4500萬顆，陳繼聖也指出，目前持續購入新設備，新的設備生產速度較舊有的設備，生產速度提升約2倍左右，再加上人員加強訓練，且公司整體自動化也持續提升，預計在這樣的產能優化之下，全年產能仍可望年增約2成。

另外，陳繼聖也表示，目前公司已在買下新的廠房，預計購地及買廠房的建置總支出約在5.2億元，其中，土地佔3.2億元、廠房約3億元，預計2023年新廠產，屆時，全年總產能有機會較現在大幅提升3倍。