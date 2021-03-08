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茂達Q2擬漲價 本季業績有機會季增

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
IC設計業者茂達（6138）傳出將於第2季漲價的消息，該公司主要是為反映上漲的晶圓代工與封測成本。（路透）
IC設計業者茂達（6138）傳出將於第2季漲價的消息，該公司主要是為反映上漲的晶圓代工與封測成本。（路透）

IC設計業者茂達（6138）傳出將於第2季漲價的消息，該公司主要是為反映上漲的晶圓代工與封測成本。

茂達是NB應用風扇驅動IC龍頭，主要產品線包括電源管理IC、風扇驅動IC與音頻IC產品線等，據了解，這次其全產品線的價格都可能調整。該公司先前一直自行吸收上漲的成本，但因為晶圓代工與封測成本持續上漲，所以已規畫將從第2季開始向客戶調漲價格。

茂達產品應用主要都與PC及NB相關，去年營運受惠於新冠肺炎疫情帶來的NB應用需求。供應鏈吃緊的情況，讓茂達部份原預定於去年第4季出貨的產品，遞延到本季，所以法人估計，只要出貨順利，該公司第1季業績有機會比上季更好。

茂達的風扇驅動IC，除了擴展PC與NB應用，也供應中國客戶白色家電應用，以及遊戲機應用。以往茂達的風扇驅動IC只供應給一家遊戲機廠商，目前三大遊戲機大廠的訂單已全到手，今年相關市占率可望大增。

茂達去年業績為53.9億元，站上歷史高峰，年增18.6%。今年2月合併營收為4.5億元，月減18％，但年增21.3％，前兩月合併營收為10.01億元，年增27.3％。

晶圓代工 NB 遊戲機

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