微星大吃電競商機！顯示器去年出貨年增114%

根據TrendForce 最新調查顯示，2020年前五大電競品牌中微星科技（2377）電競顯示器出貨年成長率高達114%，除了曲面顯示器的布局外，產品線更擴展至平面 IPS 產品帶動，成長幅度居冠，更超越市場平均值。該公司今（8）日也表示，2021年微星將持續推出眾多滿足玩家喜愛的曲面顯示器外，同時也會推出更多IPS平面顯示器機種，擴大市場佔有率。

微星今日早盤漲幅超過1.7%，盤中高點來到每股148.5元。

該公司也表示，為歡慶此榮耀，微星科技於即日起至4月30日止推出最貼近人眼1500R曲率的3款沉浸感電競顯示器 「MAG27C、MAG272CQR、MAG32CQR」，以及熱銷、詢問度高的34吋UWQHD高解析度 「MPG341CQR」 與100R曲率、首款搭載HDMI CEC 設計的 「ARTYMIS 343CQR」，同時專為電競賽事所設計的Esports專用IPS平面電競顯示器 「MAG274R、MAG274QRF、MAG274QRF-QD」也在活動機種內，活動期間指定型號上網註冊/申請，就可將「PH110工學椅、MSI反折帽、龍魂戰盔」等獨家好禮帶回家。