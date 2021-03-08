快訊

台帛旅遊泡泡討論進度受關注 陳時中下午2點說明

影／分手談不攏？南投男殺死女友 再喝農藥輕生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富致2月營收因工作天數減少 全年營運仍樂觀

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
富致科技董事長陳繼聖。記者李孟珊／攝影。
富致科技董事長陳繼聖。記者李孟珊／攝影。

保護元件廠富致（6642）公布2月營收3343萬元，較去年同期成長，但較上月下滑，主要由於工作天數影響，市場法人認為，由於今年以來，車市需求強勁，後市單月合併營收仍有機會再創新高，今年全年營收及獲利表現仍持續樂觀。

富致2月營收為3343萬元，較去年同期成長34.52%，但較上個月減少35.7%，詃公司表示，單月營收優於去年同期，主要由於去年2月時，受到全球疫情影響，因此基期較低，而今年以來延續去年第4季的市況，持續復甦，因此產品出貨及銷售持續增長，單月營收大幅優於去年同期，但因工作天數影響，較上月下滑。

富致累計今年前2個月合併營收為8550萬元，較去年同期大幅成長59.84%。市場法人認為，該公司去年第4季以來，營運明顯加溫，單月營收後續仍有機會再向上攀升，部分客戶下單已到今年下半年，市場法人預估，今年該公司全年營收及獲利有機會再挑戰歷史新高水準。

富致自去年下半年以來，接單情況轉趨熱絡，主要由於車用及工業用二大需求帶動。全球車市從去年下半年大幅回溫，帶動晶片、被動元件及保護元件等相關需求轉強，目前富致在車用市場接單也相當樂觀；此外，去年疫情也帶動工控自動化需求，目前富致產能呈現吃緊，該公司已規劃未來將有擴產計劃，以因應下游強勁需求。

營收 疫情

延伸閱讀

陸外匯存底3.2兆美元 規模縮水

宏碁金雞群 營收報喜

需求暢旺 勤誠前二月績增29%

宏達電2月營收僅2.28億元 月減53.7%

相關新聞

茂達Q2擬漲價 本季業績有機會季增

IC設計業者茂達（6138）傳出將於第2季漲價的消息，該公司主要是為反映上漲的晶圓代工與封測成本。

台日合作研發新世代電晶體 攻2奈米半導體製造

台灣半導體研究中心（TSRI）與日本產業技術總合研究所（AIST）合作，開發新型電晶體結構。日本媒體指出，這有助製造2奈...

微星大吃電競商機！顯示器去年出貨年增114%

根據TrendForce 最新調查顯示，2020年前五大電競品牌中微星科技（2377）電競顯示器出貨年成長率高達114%...

富致2月營收因工作天數減少 全年營運仍樂觀

保護元件廠富致（6642）公布2月營收3343萬元，較去年同期成長，但較上月下滑，主要由於工作天數影響，市場法人認為，由...

京元電2月營收創歷年同期新高 第1季淡季不淡

封測廠京元電（2449）今年以來營運受市場看好，該公司2月營收以24.05億元，寫歷年同期新高，預計3月單月營收有機會續...

借鏡愛沙尼亞「數位超車」經驗 打造智慧競爭力

策劃多年、原想小規模試辦的「數位身分證」（New eID），因為部分民眾的資安疑慮，行政院突然宣布暫緩，引發各界譁然。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。