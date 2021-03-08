富致2月營收因工作天數減少 全年營運仍樂觀

保護元件廠富致（6642）公布2月營收3343萬元，較去年同期成長，但較上月下滑，主要由於工作天數影響，市場法人認為，由於今年以來，車市需求強勁，後市單月合併營收仍有機會再創新高，今年全年營收及獲利表現仍持續樂觀。

富致2月營收為3343萬元，較去年同期成長34.52%，但較上個月減少35.7%，詃公司表示，單月營收優於去年同期，主要由於去年2月時，受到全球疫情影響，因此基期較低，而今年以來延續去年第4季的市況，持續復甦，因此產品出貨及銷售持續增長，單月營收大幅優於去年同期，但因工作天數影響，較上月下滑。

富致累計今年前2個月合併營收為8550萬元，較去年同期大幅成長59.84%。市場法人認為，該公司去年第4季以來，營運明顯加溫，單月營收後續仍有機會再向上攀升，部分客戶下單已到今年下半年，市場法人預估，今年該公司全年營收及獲利有機會再挑戰歷史新高水準。

富致自去年下半年以來，接單情況轉趨熱絡，主要由於車用及工業用二大需求帶動。全球車市從去年下半年大幅回溫，帶動晶片、被動元件及保護元件等相關需求轉強，目前富致在車用市場接單也相當樂觀；此外，去年疫情也帶動工控自動化需求，目前富致產能呈現吃緊，該公司已規劃未來將有擴產計劃，以因應下游強勁需求。