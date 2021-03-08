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京元電2月營收創歷年同期新高 第1季淡季不淡

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

封測廠京元電（2449）今年以來營運受市場看好，該公司2月營收以24.05億元，寫歷年同期新高，預計3月單月營收有機會續揚，同時，整體第1季營運表現有機會持平上季，甚至小幅成長，第1季將呈現淡季不淡表現。

京元電2月營收24.05億元，受工作天數縮減影響，雖月減6.05%，但年增8.14%，創歷年同期新高，預期3月營收可望較本月成長。京元電累計前2月營收49.65億元，年增10.07%。

市場法人認為，今年全球5G手機出貨將較去年大幅成長，而全球重要的手機晶片廠高通及聯發科（2454）今年5G手機晶片也將明顯較去年增加，由於5G手機晶片支援多頻段，針對速度及功能的測試項目更多，因此，市場法人認為，京元電成為兩大手機晶片廠的測試合作夥伴，今年全年的營收以及獲利表現有機會再創新高。

另外，近年來中高階智慧手機的鏡頭數量持續提升、帶動CMOS影像感測元件（CIS）測試需求，台系手機晶片設計商和中國兩家CIS客戶成長可期，都是有利京元電今年業績表現的重要原因。

智慧手機 營收

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