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鴻海旗下富智康 拿下美國Sonim手機訂單

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
富智康。 圖／聯合報系資料照片
富智康。 圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）集團旗下富智康（FIH）拿下美國強固型移動設備解決商Sonim Technologies手機製造訂單，新機將在富智康越南工廠生產，預計將於今年第3季上市。

Sonim宣布攜手富智康，富智康將負責Sonim下一代手機製造業務，該機將採用高通處理器，用以打造強固型手機。

Sonim CEO 湯姆威爾金森（Tom Wilkinson）指出，由於富智康具有全球公認的全面手機設計、開發和生產能力，因此選擇富智康為重要合作夥伴，這將使公司能以較經濟且高效的方式加快部署大量設備。

此外，通過與富智康的合作，Sonim下一代手機將在越南工廠生產。

Sonim希望能從富智康的ODM服務中受惠，包含硬體、軟體及認證和製造。另，與富智康的合作將能使Sonim與一流供應商攜手，預計新一代手機將在2021年第3季面世。

Sonim為美國納斯達克掛牌公司，公司產品主要專注於強固型移動解決方案，應用於特殊工作環境，包含建築、能源、公用事業及酒店、物流、製造、公共安全和運輸方面領域，產品除強固型設備外，還包含工業級配和雲端軟體及服務。

富智康 手機

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