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IOT時代來臨 北市職院「物聯網班」招生中

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市職能發展學院近年開設「物聯網應用技術班」、「物聯網與行動裝置維護班」，學員學習IOT（物聯網）技術，研發產品，成效斐然。 圖/北市勞動局提供
北市職能發展學院近年開設「物聯網應用技術班」、「物聯網與行動裝置維護班」，學員學習IOT（物聯網）技術，研發產品，成效斐然。 圖/北市勞動局提供

IOT（物聯網）時代來臨，智慧裝置隨處可見，產業蓬勃發展，成為未來最大趨勢之一。北市勞動局長陳信瑜表示，北市職能發展學院因應產業脈動，開辦「行動通訊物聯網班」，培育IOT專業技術人才，即日起接受報名，10日截止，甄試時間為17日，並於4月28日至7月21日上課，歡迎有興趣的「新貴」踴躍報名參加。

陳信瑜指出，IOT產業發達，穿戴裝置、智慧汽車、智慧家庭、虛擬擴充實境等都成為焦點，普遍應用於現今生活中，企業對於物聯網人才及技術需求也不斷攀升。

「物聯網班訓後就業率近八成！」陳信瑜說，北市職能發展學院近年開設「物聯網應用技術班」、「物聯網與行動裝置維護班」等，這些與物聯網相關的職業訓練課程，訓後成效佳，就業率達76％以上，足見物聯網相關產業人才需求增加。

北市職能發展學院表示，為培育更多的專業技術人才，開辦「行動通訊物聯網班」，課程規劃以業界迫切需求的JAVA、Android、Arduino相關技術，由淺入深，奠定學員工作技能基礎。

北市職能發展學院強調，課程包括，學習手機APP程式開發、基礎的電子電路、儀表教學，並教導時下最熱門的Python程式語言訓練，結合實務開發，以訓練學員成為獨當一面的程式設計師。

陳信瑜說，學員可習得JAVA、Android、Arduino相關技術能力，可從事程式設計師、軟體相關銷售（行銷）人員、軟體專案管理師或自行創業接案，歡迎有興趣民眾加入物聯網科技人才行列，詳情及報名資訊可至學院官網(https://www.tvdi.gov.taipei/)查詢。

物聯網 軟體

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