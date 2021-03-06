歐都納引進3D無觸量體機 零肢體接觸助防疫

戶外休閒服飾品牌歐都納今(6)日宣布引進「3D量體機」，主打無接觸式身形測量，從測量體態到取得身體數據，透過機器掃描3至10秒輕鬆搞定，再由店面人員依據數據提供消費者最適合的衣服風格、尺寸，不僅大幅降低染疫風險，還能節省試穿時間。

2020年受到新冠疫情影響，服飾品牌業績下滑，歐都納致力推廣「無接觸行銷推廣計畫」，目的在透過虛實整合，降低消費者接觸染疫的風險。

歐都納引進「3D量體機」，解決了消費者對於測量體型時近距離接觸的擔憂。消費者透過機器測量身體，省去與他人接觸的風險，3至10秒就能安心、快速了解自己的身形，獲得屬於自己身體的數據。

而「3D量體機」結合手機的便利性，搭配APP「雲衣適」，讓民眾量測後的數值保存於APP內，未來有購物需求，即可參考自己的身體數據直接購物，省去至實體店面試衣的流程，亦可提升移動式經濟成長。

這項創新技術，未來在歐都納板橋埔墘店、彰化金馬店均可免費體驗，歐都納相信透過大數據對受眾群進行尺寸採樣，未來在開發時，即可有效設計出更適合消費者的服裝版型，提供更優質的商品與服務。

歐都納橫跨台北、台中，一連舉辦四場「3D量體機」線上及實體體驗活動，看準社群及直播的影響力，還攜手登山界的人氣網紅丁小羽曝光新科技，讓品牌粉絲為之驚艷。

現場更邀來時尚代表、實踐大學服裝設計系李嘉泉所組成的品牌設計師團隊，教導民眾透過準確量測後的身形數據，搭配最合適自己的穿搭的建議，吸引許多品牌忠實粉絲到場支持。

一系列活動除了透過虛實整合的方式觸及多元群眾，更結合時下流行的網紅合作，在社群時代抓緊眾人目光，為品牌社群創造一波話題高峰的好成績。

歐都納今年主打「防疫新生活」機能，品牌採用瑞典polygiene抑菌配方，推出機能性衣物：「抑菌好感衣」，此系列更榮獲2019台灣精品獎。

歐都納説，因應疫情嚴峻，國人自我防護意識提高，推出抑菌配方升級版，強調抗菌防霉、吸濕排汗、輕量透氣、抗UV等功能，透過衣服「罩」著顧客，象徵歐都納在防疫時刻，與消費者一起挺過。

除了因應疫情推出機能服飾外，歐都納自2008年起每年舉辦「無痕山林」健行活動，今年即將邁入第13屆，活動預計於11月舉行，呼籲大家加入健行行列，在後疫情時期更要維持運動好習慣，才能保持健康。