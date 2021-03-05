緯創旗下緯育與Live ABC合作 培育國際化的英語人才

緯創（3231）積極衝刺新創事業，緯創副董暨新創事業總經理黃柏漙今（5）日表示，旗下負責數位學習的緯育，預計2021營收目標要翻倍達4億元，另外一家負責雲端服務的緯謙，受益與中華電信合作，進軍東南亞的時程可望提前，將使得緯創集團在新創事業陸續開花結果。

緯育今天宣布與LiveABC合作，緯育擁有平台技術，LiveABC有內容，雙方同時擁有英文和技術，黃柏漙說，就像倚天劍＋屠龍刀，才能培育出真正國際人才，因此促成雙方合作，第1步先以TOEIC課程出發，下一步預計以商業會議英文為主。

黃柏漙說，貿易戰帶動中國大陸台商遷往東南亞，人才是剛性需求，除了專業知識外，語文是最重要能力，以前在大陸不需要，但東南亞是必備，不只業務連工程師、工廠人員都需要。不只緯創正視這個問題，也是其它台商想南向都要面對。

緯創集團方面，以往都有人才考核，有分數設定，通過才能晉升，過去有辦培訓或HR實施訓練，三周前導入LiveABC線上課程，目前已快500人自主參加， 優點是不用跑去某個定點上課，省時，預計今年可突破1000人，將持續在全集團推廣。

除緯創外，緯育也有9家企業洽談導入。中長期目標是超過百家企業、7000人導入。目前緯育會員人數，從2020年底19萬多，目前21萬多，但人數不是重點，受惠疫情帶動遠距學習風潮，停留時間，頻率都成長20-30%。

台商尋求國際化發展，但在大陸以外地方，英文人才不足是隱憂，一是英語能力，二是實際應用如業務、工程師。緯育一是可以幫企業在台灣受訓，訓練完外派，二是在當地，透過線上平台協助學習。

黃柏漙形容，與LiveABC合作，有信心可以好好在語言上大幹一場。東南亞不含印度有8億人，語文在東南亞是剛需，看見台商的需求促成雙方結盟，希望提供工具科技，幫助台商發揮影響力。