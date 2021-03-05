鴻海校園徵才活動起跑 挑戰百萬年薪

鴻海（2317）2021年線上校園徵才今（5）日起跑，鴻海表示，新進大學畢業生起薪超過4.5萬元，碩士畢業生起薪逾5.2萬元，博士畢業生起薪6萬元以上。招募新世代職缺項目，包括資通安全、量子計算、電動車、數位健康、機器人、人工智慧、半導體、新世代通訊技術等。

鴻海表示，為讓同仁能在職場盡情發揮，勇於挑戰自我，鴻海集團在員工健康與福利方面安排一系列完整規劃。

鴻海指出，新進人才薪資待遇優渥，新進大學畢業生起薪4.5萬元以上、碩士畢業生起薪5.2萬元以上、博士畢業生起薪6萬元以上。鴻海鼓勵優秀人才加入，挑戰百萬以上年薪。

同時，鴻海在校園徵才活動也祭出豐厚的獎品吸引年輕學子，至 4月30日止，只要加入鴻海 LINE 官方帳號、綁定好友，並完成線上簡歷填寫者，即有機會獲得 iPhone12、Apple watch seires 6、Switch 等大獎。

鴻海集團也對加入公司的優秀人才，提供優渥分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

鴻海表示，新進人才透過基礎通識教育及製造基地實作訓練半年，瞭解集團公司發展全貌，體悟生產製造機能及系統；也讓新幹班同仁快速學習成長，擁有精實的專業技術與國際化的運籌能力，積極打造鴻海DNA。

此外，鴻海研究院也大舉徵才。鴻海研究院主要專注於未來 三到七年的前瞻技術研發，強化鴻海技術與產品創新，並為集團「3+3」（三大新興產業與三項新技術領域）的發展提升核心競爭力。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，鴻海研究院建置人員約 200 人，將以外界人才為主，將招募 50%-75% 的外界人才，而鴻海集團內部的人數不超過 25%。