快訊

明天鋒面通過劇烈變天！ 這段時間全台有雨 降雪機率曝

疫情帶動訂單增加 豪展2月營收2.27億、年增449.59%

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

豪展（4735）今(5)日公告2021年2月營收2.27億、年增449.59%，主要延續疫情影響增加訂單，帶動營收成長。豪展去(2020)年受惠海外額溫槍需求不減，產能同步擴增，不過，去年第 4 季受到匯損衝擊大，法人預估，每股純益約 5 元，全年每股純益(EPS)挑戰 15 元攀新高。

豪展去年持續受惠疫情帶動耳 / 額溫槍需求強勁，為消化手中訂單，陸續增加台北廠、中國吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，產能滿載狀況下，推升整體營運顯著增長。

豪展坦言，由於客戶多出貨至歐美地區，去年第 4 季匯損衝擊大，加上貨運航運吃緊，部分訂單遞延出貨，去年第 4 季獲利表現將較第 3 季下滑，不過毛利率仍可站穩 30% 以上。

法人估，豪展去年前 3 季稅後純益 3.33 億元，年增 229.7%，每股純益(EPS) 9.49 元，在匯損衝擊下，第 4 季每股純益約落在 5 元，全年挑戰 15 元，仍創新高紀錄。展望2021年，豪展訂單能見度高，預估本季營收上看 10 億元，創同期新高。

營收 疫情

延伸閱讀

牽制中國大陸 駐日美軍原計畫2月在釣島海域演訓

大立光2月營收32.12億元、月減30% 3月營收有望回溫

宏達電2月營收僅2.28億元 月減53.7%

2月營收／5G需求大 耕興年增42.5％、創歷史新高

相關新聞

鴻海校園徵才活動起跑 挑戰百萬年薪

鴻海（2317）2021年線上校園徵才今（5）日起跑，鴻海表示，新進大學畢業生起薪超過4.5萬元，碩士畢業生起薪逾5.2...

封測產能緊俏 日月光投控獲利看年增3成衝新高

晶圓代工廠產能吃緊，後段封測廠產能也跟著緊俏，法人預估日月光投控第1季稼動率逾85%高檔，今年封測價格續看漲，今年業績獲...

勇闖沒老大帶路的地方 新普小金雞攻上全球前三

「離開了ICT（資通訊產業），才發現這世界沒有大老闆，沒有規則了，」全球筆電鋰電池模組龍頭新普子公司，即將在3月掛牌上市的AES總經理宋維哲說。

2月營收／十銓科技6.19億元 年增40.29%

記憶體模組廠十銓科技（4967）公布2月營收6.19億元，年增40.29%，較上月下滑9.63%，累計今年前2個月合併營...

2月營收／十銓6.19億元 年增40.29%

記憶體模組廠十銓科技（4967）今（5）日公布2月營收6.19億元，年增40.29%，主要受惠於電競、筆電市場的持續成長...

2月營收／邑錡3,573萬、年增10.2% 品牌營收占比近6成

邑錡（7402）2月合併營收3,573萬元，年成長10.2%；累計今年前兩個合併營收7,048萬元，年成長8.8%。自有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。