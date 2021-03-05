疫情帶動訂單增加 豪展2月營收2.27億、年增449.59%

豪展（4735）今(5)日公告2021年2月營收2.27億、年增449.59%，主要延續疫情影響增加訂單，帶動營收成長。豪展去(2020)年受惠海外額溫槍需求不減，產能同步擴增，不過，去年第 4 季受到匯損衝擊大，法人預估，每股純益約 5 元，全年每股純益(EPS)挑戰 15 元攀新高。

豪展去年持續受惠疫情帶動耳 / 額溫槍需求強勁，為消化手中訂單，陸續增加台北廠、中國吳江廠產能，其中台北廠產線從 2 條增至 6 條、吳江廠則從 9 條擴至 18 條，總產能提升 1 倍以上，產能滿載狀況下，推升整體營運顯著增長。

豪展坦言，由於客戶多出貨至歐美地區，去年第 4 季匯損衝擊大，加上貨運航運吃緊，部分訂單遞延出貨，去年第 4 季獲利表現將較第 3 季下滑，不過毛利率仍可站穩 30% 以上。

法人估，豪展去年前 3 季稅後純益 3.33 億元，年增 229.7%，每股純益(EPS) 9.49 元，在匯損衝擊下，第 4 季每股純益約落在 5 元，全年挑戰 15 元，仍創新高紀錄。展望2021年，豪展訂單能見度高，預估本季營收上看 10 億元，創同期新高。