晶心科今年業績目標設定三成 往高階CPU領域開發

嵌入式CPU IP供應商晶心科（6533）於今（5）日舉行法說會，該公司執行長林志明表示，每年公司內部都以成長三成為目標來激勵同仁，該公司持續整體布局，講求全產品線發展，往更高階的CPU相關領域進行開發。

晶心科去年合併營收達5.81億元，年增17.4％，創歷史新高，雖然前三季虧損，但第4季逆轉勝，全年獲利3,514.2萬元，年增1.19倍，每股純益為0.82元。

在晶心科去年的營收結構中，授權金收入占54％，量產權利金收入則占27％。如果以客戶應用來區分，AI與影音應用占比最大，各達16％，感測、物聯網與微控制器（MCU）應用也占13％。

RISC-V產品線是晶心科著重發展的項目，去年相關業績占比約達58％，高於V3產品線。尤其在去年第4季時，其RISC-V業績比重已超過六成。