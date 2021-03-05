台灣電子設備協會籲政府 同意其成立同業公會

台灣電子設備協會（TEEIA）今（5）日舉行白皮書發布記者會，呼籲政府同意其成立同業公會，並立法制定「半導體設備產業發展條例」，以加速推動半導體設備產業發展。工具機公會理事長許文憲，亦出席表示支持。

因應未來半導體產業成為全球最重要的戰略物資產業，台灣的半導體產業要保持長期競爭力，吸引國際半導體設備大廠來台投資組裝製造中心，政府未來要發展智慧電動車等產業，必須建立半導體設備暨零組件生態系與產業聚落，助力半導體產業發展，必須要將半導體設備產業列為國家戰略產業，建請相關部會請立法制定「半導體設備產業發展條例」，以加速推動半導體設備產業發展。

2020年台灣半導體產業產值高達3.2兆新台幣，台灣經濟重要支柱。而半導體設備則為發展半導體產業之重要支柱，然而此重要戰略產業，九成以上為美、日、荷等國際大廠所掌控。唯有政策佈局，以加速半導體設備產業在地深根發展，始可維持台灣半導體產業之永續茁壯。

2019年台灣電子設備產值為2,859億新台幣(其中高科技設備產值達1,650億新台幣)，全球排名第五，市占率為7.3%；其中台灣半導體設備市場需求逐年提升，2019~2020年臺灣皆為全球最大半導體設備市場。2019年臺灣進口半導體設備與零組件達新臺幣5,700億元，然而台灣半導體設備自給率僅約4.4%。因此台灣電子設備產業之發展，具備在地市場龐大需求之主場優勢及發展之空間。

電子設備主要需求市場來自半導體產業、平面顯示器產業及印刷電路板產業，這三大產業於2019年之產值分別為2.7兆台幣、8000億台幣及6300億台幣。然而產值高達4兆的重要產業，其設備卻多數由美、日、荷所供應，有相當大的關鍵設備與技術的缺口，掌握在國外廠商形成制肘。

而產業發展型態與我國接近的韓國，受惠韓國政府的政策鼓勵，或從對外收購或由自行研發，積極地布局相關設備及關鍵零組件，提高自給率。韓國政府更計畫在未來五年投入2兆韓元(約為543億新台幣)進一步推升韓國產半導體設備及顯示器設備自給率達30%及80%，以確保自身在半導體產業和顯示器產業未來的競爭力。

對半導體和顯示器產業而言，其產業製程的AI與智動化程度相當高，而對應所需的電子設備(製程設備、檢測設備)智動化程度都在工業3.0以上。智動化製程規格及智慧化設備等級，使電子設備產業成為帶動智慧機械之火車頭，帶動加工機械、自動化機械、零組件及加工服務能力升級，提升台灣機械產業競爭力。發展電子設備作為推動台灣智慧機械產業之主力，並逐步實現關鍵零組件自製，建立完整產業鏈，推動國產設備自主化。

面對這樣廣大的設備市場且是最重要的備援戰略物資，台灣電子設備產業白皮書主要是觀察與分析主要競爭國在產業政策上的推動以及產業技術的發展，會同產研先進共同商議討論，並配合我國產業需求與市場新興應用發展趨勢，從電子設備中再聚焦「半導體製造」、「先進封裝」、「化合物半導體設備」與「次世代顯示器Micro LED」做為未來台灣電子設備產業的優先發展項目。順應國際潮流趨勢的發展，模擬未來各種情境下對台灣電子設備發展的影響並提出台灣電子設備黃金十年攻堅戰略，並成立「電子設備同業公會」，建構台灣未來電子設備產業新樣貌。希冀能透過白皮書之建議，推動政策措施的執行，及政府實際資源挹注與整合，分階段逐步達成目標，達到最終願景及「升地位」、「拼經濟」及「強競爭」等成果，『為台灣下一個兆元產業做準備』。