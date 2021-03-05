兆勁看好5G、Wi-Fi 6熱潮 三箭齊發策略搶攻市場商機

兆勁科技（2444）公布110年2月合併營收達1.06億元，由於適逢農曆春節工作天數少，加上目前網通產業上游原料供應吃緊加劇，都影響2月整體營收表現較去年同期減少25.73％，也較上月下滑32.7%，惟目前旗下網通事業整體接單動能持續暢旺，有望挹注整體營運良好動能。累計今年前2個月合併營收為2.63億元，較去年同期減少7.93％。

兆勁指出，持續看好全球5G、Wi-Fi6/6E技術趨勢熱潮，除網通事業透過積極開發新客戶、開發新產品、拉升竹科廠生產產能之三箭齊發策略，包括深化歐、美地區接單動能，積極拓展日本、東南亞市場銷售契機，以及計畫於第2季推出應用邊緣運算(Edge Computing)相關產品，以期擴大網通事業營運規模。

此外，該公司表示，將持續拓展記憶體、光速光通訊雷射晶片(VCSEL Chip)、半導體減薄再生晶圓等多角化業務，其中，在半導體減薄再生晶圓技術方面，目前已出貨的兩家半導體廠商已將再生晶圓業務列入該公司營運重點，為讓半導體減薄再生晶圓能順利開展與實施，已再進一步規劃與兆勁簽訂半導體減薄再生晶圓設備技術合作合約，有機會進一步堆疊集團營運成長引擎。

展望今年第1季，兆勁維持審慎樂觀看法。由於全球疫情致使歐洲各國陸續採取封城措施因應，將有機會推升居家辦公、遠距教學需求持續高漲，隨著全球加速發展5G、物聯網及雲端應用等技術普及化，兆勁不僅網通事業訂單需求保持暢旺，有望推升全年營運有明顯大躍進，另一方面，亦同步加速旗下記憶體、半導體減薄再生晶圓等業務表現，有望堆疊公司整體營運高成長動能，並持續透過業務組合調整、自動化生產效益、新產品研發推出與開拓新客戶等面向，可望未來營運繳出亮麗成績。