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2月營收／十銓科技6.19億元 年增40.29%

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）公布2月營收6.19億元，年增40.29%，較上月下滑9.63%，累計今年前2個月合併營收13.04億元，年增48.06%。該公司表示，今年以來，下游終端需求強勁，公司對後市DRAM展望持續樂觀。

十銓科技表示，受惠於電競、筆電市場的持續成長，以及各種半導體原物料價格飛漲，十銓2月營收一改過往農曆新年期間基期較低，銷量及營收雙雙維持正成長。開年以來，終端記憶體模組消費需求暢旺，客戶拉貨及產業向上循環的漲價效益，使得今年全年DRAM展望樂觀。

十銓科技2月自有品牌T-FORCE產品線銷量較去年同期倍增，SSD產品線較上月增2%，顯示市場需求熱絡，即便價格持續上漲，伺服器及電競記憶體需求維持不墜。原本預期恢復期較長的NAND Flash，也因其他原物料的供給不及，終端價格跟著上升。

此外，該公司也進一步指出，根據DXI指數報價走勢持續性向上，DRAM現貨價與合約價雙雙上漲，十銓看好今年記憶體榮景，5G、伺服器、雲端等新興儲存應用需求加持，有助加速記憶體產業復甦，向上態勢不變，標準型及資料中心伺服器DRAM客戶訂單需求可望優於去年，有助推升2021年獲利表現。

記憶體模組 十銓 營收

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