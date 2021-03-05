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2月營收／邑錡3,573萬、年增10.2% 品牌營收占比近6成

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

邑錡（7402）2月合併營收3,573萬元，年成長10.2%；累計今年前兩個合併營收7,048萬元，年成長8.8%。自有品牌在北美電商營運表現持續穩健，加上各國陸續施打疫苗，全球疫情有趨緩跡象且市場逐步回溫，引領自有品牌營收占比持續創造過半優異表現，帶動2月營收年成長10.2%。

創新（3085）ODM美國軍工客戶微光影像裝置專案已敲定生產排程，因需求提升原定第4季出貨將提前至第2季末生產交貨，將帶動整體年度營收大幅度成長。

展望第1季，自有品牌OBM部分，持續加速搭載Brinno自有晶片新一代機種之量產計畫。銷售方面，攜手台灣總代理群光電子（2385）於3月啟動台灣官方線上商城試營運，透過完整的全系列產品銷售、售前諮詢與完善的售後服務，提供台灣消費者更便捷的購買體驗，亦能服務更廣大的政府機關等公部門專案用戶。

創新ODM的目標仍為積極洽談可長遠合作的量產專案，並已有能力提供由前端的韌體開發甚至於導入Brinno自有晶片，有助於優化創新ODM業務客戶結構，進而挹注創新ODM業務營運體質持續精進，有望雙業務重要策略執行效益將逐步展現整體營運帶來正面效益。

Brinno自有品牌受惠於疫情趨緩民生工程活動重啟，加上電商營運步上軌道，並同步帶動線下專案市場銷售，締造整體品牌銷售創下16個月來新高表現，同時2月為近五年來同期銷售新高。

熱銷產品建築專用旗艦機種BCC2000依舊扮演銷售領頭羊，同步拉抬中階產品BCC200系列銷售，此外創意商用機種BAC2000以及防疫套組BBT2000亦在Amazon 旗艦店創下亮眼銷售表現，透過全面性市場覆蓋率，持續引領Brinno站穩縮時攝影相機領導地位，累計今年自有品牌營收占比達近六成，可望帶動全年整體營收毛利成長。

營收 ODM

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