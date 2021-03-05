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台積電今年將徵近9,000名新人 校園徵才啟動

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

加入護國神山行列的機會又來了，台積電（2330）於今（5）日宣布，今年預計將徵才近9,000名新人，而2021年校園徵才系列活動也於本週啟動。今年除了深入大學校園舉辦徵才說明會外，也會同時舉辦校內面談會，預估將有逾3,000名學子參加說明會。

台積電指出，為了因應業務成長與技術開發需求，2021年預計招募近9,000名新進同仁，在新竹、台中、台南皆有人才需求，歡迎電子、電機、光電、機械、物理、材料、化工、化學、資工、資管、工工、工管、財會、管理、心理、人力資源、勞工關係等科系的碩、博士應屆畢業生，和具備相關工作經驗的人才加入，尤其歡迎對半導體具高度熱忱，並具備良好英文能力的人才。

台積電於今日於台灣大學舉行今年首場自辦校園徵才說明會，預計3月及4月將自辦總共10場校園徵才說明會，除了台大，還包括陽明交大、清華、中央、中原、元智、逢甲、淡江、高科大及雲科大，同時也將參加 8 場校辦徵才說明會，包括中山、成大、台科大、北科大、中正、中興、台師大及海洋大學。

此外，台積電預計於台灣大學、陽明交通大學與清華大學，以及成功大學，分別舉辦三場校內面談會。

除了校園徵才活動，台積電「DNA 暑期實習積因計畫」也正招募中，即日起至 4月16日同步開放申請。「DNA 暑期實習積因計畫」提供各式講座、課程與工作坊，讓學生了解關鍵產業趨勢與台積電最新的技術發展，並鼓勵學生參與專案累積實戰經驗，實習表現優異者將有機會獲得正職預聘。

台積電更預計於下半年再次啟動「預辦登積」行動面談專車校園巡迴活動，以全新的招募設計主題，吸引應屆畢業生提早投遞履歷。

台積電 徵才活動 雲科大

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