晶睿客戶做到南非去！替加油站強化安防系統

全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊（3454）協助位於南非皮特馬里茨堡的BP Manor Garage複合式加油站升級現有的安防系統。在原有安防設施架構上，以高效益方式加強站內不同區域防護等級，同步守護顧客與員工安全。

晶睿指出，BP Manor Garage加油站現有大部分安防攝影機為四年前安裝，在以不更換大部分攝影機的前提下升級改造現有設備，包含汰換目前部分因密封圈磨損進水而造成損壞的老舊網路攝影機。在影像存儲與管理部分，此專案要求影像畫面保留至少4個月，並同時可以從5公里以外的地方進行遠端查看。由於過去使用VIVOTEK安防解決方案的良好體驗，培養了長期的合作關係和信任及品牌忠誠度。此專案採用完整VIVOTEK網路安防系統包含50台網路安防網路攝影機、網路錄影機(NVR)以及遠端管理軟體，涵括了從戶外車道、泵島、室內收銀台、商店內部、員工室等區域。

該公司表示，專案第一步，先將舊有損壞的攝影機更換為IB9360-H和IB9388-HT，兩款槍型攝影機能提供高品質影像並擁有IP66和IK10等級高耐用、防水防暴外殼。此外，此專案成功滿足使用者不同面向的安全需求，如以360度迷你魚眼攝影機，一機掌握商店內情況、以標準型和半球型攝影機佈署於室內收銀台區域，並選用具有堅固外殼的槍型攝影機提供戶外車道安全防護。

同時以單一台VIVOTEK 128路、支援16個熱插拔硬碟的網路錄影機 NR9782-v2取代既有的三台網路錄影機。NR9782-v2整合VIVOTEK影像管理軟體VAST 2，同時支援多路魚眼攝影機影像校正功能及智慧影像串流，根據網路速度自動調整解析度，確保最穩定的影像品質。

整體安防系統最後由VIVOTEK最先進的影像管理軟體VAST 2進行統一管理，使用者能透過VAST 2輕鬆進行影像素材管理，智能搜尋、產出報表。其中包含最吸引零售業的資料磁鐵(Data Magnet)功能，讓使用者能透過資料磁鐵將PoS系統資料導入到VAST 2中，在觀看安控影像的過程中同步顯示銷售交易資訊，並能輕鬆查找相關資料。VIVOTEK協助BP Manor依據成本考量，在現有架構上以最高效益的方式，在軟硬體上大幅升級現有設備，成功讓顧客對其服務和安全性更具信心，顧客滿意度也隨之成長。