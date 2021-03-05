2月營收／5G需求大 耕興年增42.5％、創歷史新高

耕興（6146） 2月合併營收為3.35億元，較去年同期成長42.51％；累計2021年1至2月合併營收為6.69億元，較去年同期成長43.38％。該公司表示，2021年2月合併營收創歷史新高，主要因客戶產品銷往北美的5G NR案件量增加、單價高，因此檢測服務收入增加。另2月適逢農曆春節連假，工作天數減少，但台灣及大陸測試實驗室24小時加班，以因應接單案件的測試及取證時程。

耕興表示，受惠於檢測案件良好的接單動能，除了手機、小型基地台外，CPE產品(客戶終端設備：Customer Premise Equipment)、筆記型電腦等的檢測需求也開始明顯增溫，挹注公司單月營收表現自去年四月起，已連續11個月繳出年增率雙位數正成長的成績。

耕興去年每股稅後純益（EPS）8.03元，受惠5G檢測需求成長，較前一年度7.27元提升。