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Opensignal全球行動網路體驗 遠傳上傳速度台灣第一

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

Opensignal今日公布「全球行動網路體驗奬」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，遠傳（4904）在「上傳速度」評比拿下全台第一、「語音應用程式體驗」與中華電信（2412）並列全台第一，榮獲全球高效能奬項（Global High Performers），挺進全球前30名，再次獲得國際測速機構肯定。

遠傳表示，很榮幸繼獲頒Opensignal 台灣5G網速第一後，再次獲得肯定。未來將持續秉持著「沒有最好、只有更好」的精神，持續打造最好的4G+5G全網體驗！

遠傳電信手上的5G頻譜頻寬不是最大，5G基地台也不是最多，卻拿下兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」，除了積極5G建設網路之外，還靠著「AI選址」、「自動化5G帶站平台」兩招建功。

日前Opensignal公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳拿下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，遠傳「5G下載速度」飆達351.5Mbps，大幅領先排名第二的電信業者的254.2 Mbps，助攻台灣拿下全球5G下載網速第三名的佳績

今年1月根據Ookla進行的「Speedtest 2020 Q3、Q4台灣5G報告」，遠傳從全台超過5萬台裝置、超過57萬次測試樣本中脫穎而出，5G網速下載、上傳均為全台第一，2020年第4季，遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，大幅拉開和台灣5G平均下載網速 259.45Mbps的距離；遠傳「5G上傳速度」則以58.77Mbps位居第一，高於台灣5G平均上傳網速40.64Mbps。

各家業者要在5G傳輸速度、涵蓋率、可用率一較高下，除取決於5G頻譜頻寬以及基地台數量，「選對位置」跟「提升建站效率」也是關鍵因素。

遠傳在競爭激烈的5G是場上脫穎而出，遠傳認為，5G建設穩紮穩打，運用AI大數據分析進行「基地台選址」，自4G時代就引進CEM（客戶體驗管理系統），透過AI分析不同時段、日期、應用服務的網路使用情況規劃網路建設，5G建設也是依這套系統規劃建設目標，AI技術規畫網路建設也是遠傳近期拿下國際權威機構數次認證5G網速全台第一的重要因素之一。

AI選址是牽動電信業者提供5G服務的關鍵，遠傳舉例表示，科學園區平日白天網路流量較高，高密度住宅區則於平日夜間追劇為主要網路需求，假日也由AI分析出數百個高人次的打卡景點及風景區，都成為遠傳在網路建設的規劃依據，而節慶活動也透過AI預估活動時的網路流量，並以行動基地台於活動期間補強網路訊號。

此外，遠傳表示，透過深入掌握AI、機器學習技術，累積豐富的建站經驗，自行研發「自動化5G帶站平台」，只要輸入新基地台編號及經緯度，即可自動產生帶站參數，讓基地台硬體與網管系統順利連線，大幅提高建站效率與精準度，並降低成本；搭配每建設一座5G基地台，就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，提升5G基地台建置質量，未來更將積極建設，目標年底達90%涵蓋率。

5G 4G 遠傳電信

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