AMD推出新一代顯示卡 微星、華擎等業者增添成長力道

超微（AMD）今（4）日宣布推出中價位產品線 Radeon 6700 RX XT 遊戲顯卡，號稱效能高過輝達（Nvidia）的 RTX 3070 和 RTX 3060 Ti顯卡。由於目前面臨顯示卡大缺貨潮，AMD推出新一代顯卡，將為微星（2377），技嘉（2376），華擎撼訊（3515），承啟（2425）等顯示卡業者，增添新的成長力道。

AMD表示， Radeon RX 6700 XT 將於 3 月 18 日上市發售，定價為 479 美元。RX 6700 XT 具備 40 個運算單元、12GB VRAM 和 2424MHz 遊戲時脈。與目前較早一代顯卡相比，Radeon 6700 RX XT 可以提供精選遊戲最高 兩 倍性能。

微星今天表示，目前正值顯卡大缺貨潮，許多挖礦業者天天來敲門要貨，希望能供貨顯示卡提供給挖礦使用，不過，由於微星是高階電領導廠商，該公司自家的遊戲玩家顯卡都不夠用了，也無法供貨給挖礦業者，加上挖礦是機會財，保守看待挖礦，微星會持續專注在遊戲領域。

受到顯卡大缺貨的影響，已經有中國大陸的挖礦業者，購買電競筆電來挖礦，由於目前顯卡價格飆漲，已經與電競筆電相差不大，因此，才有礦主購買電競筆電來挖礦，這也推升板卡廠的營收均創下新高。

例如微星2021年1月營收達170.23億元，月增36.7％，年增69％，刷新歷史新高。技嘉1月營收103.86億元，月增逾55％，年增逾66％，也創歷史新高。華擎1月營收16.5億元，月增24.2％，年增17％，創歷年同期新高。

板卡廠表示，礦潮熱度居高不下，礦工掃貨狀況更甚2017年，目前輝達RTX 30系列線上線下通路幾乎是缺貨狀態，由於排擠電競與組裝玩家需求，不少通路現已規定必須搭售主機板、機殼等零元件，雖引發不少爭議，但板卡等相關業者對於此舉私下均相當贊同，可望進一步拉升獲利。

法人則表示，這一波顯卡缺貨潮，至少看到2021年上半年，將帶動板卡業者上半年獲利看俏。