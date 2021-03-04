圓展全新USB實物攝影機 打造遠距教學成功方程式

全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669），再度改變線上與混合式教學規則，推出全新USB遠距教學實物攝影機AVer M5，無縫連接Microsoft Teams、Google MeetTM、Cisco WebEx、Skype等視訊軟體，滿足各類同步與非同步教學情境，讓教學事半功倍。

因應全球遠距教學需求，圓展今(4)日表示，捨棄固有機型，設計出機身僅0.78公斤的M5，並採用堅固耐用的機械式手臂，搭配可摺疊直立式結構，方便攜帶且不受場地限制隨時隨地都能授課。M5具備USB隨插即用功能，透過USB就能直接連接電腦，不用安裝任何驅動程式，線上教學即刻展開；此外，攝影鏡頭配備球型轉軸，老師依教學需求自由翻轉，輕鬆調整視角拍攝老師人像或教材。

M5不僅外型輕巧，更具備實用的教學功能，幫助老師加速實現教學目標。優點包括教學內容數位化；一鍵擷取影像畫面，同步存入老師電腦，一秒將課本重點數位化，即時應用在遠距教學或直錄播。

清楚呈現所有細節；搭載8百萬像素與16倍數位變焦，拍攝課本與老師人像都非常清晰，在家上課的學生如臨現場。超過A3拍攝範圍；大於A3的寬闊視角，不僅能拉遠拍攝大型立體模型，也能特寫微物、實物、文件等教材。

圓展指出，進一步升級AVerTouch教學互動軟體，增加兩項革命性AI新功能「超級像素」與「影像校正」技術。「超級像素」能自動增強特定區域的影像解析度，去除雜點，讓影像不失真；「影像校正」，能將斜放的課本教材自動轉正，老師不需額外耗費時間調整角度。此外，教學過程中，老師可透過AVerTouch直接串連雲端硬碟資料庫，即時存取檔案，或使用影像註記、螢幕擷取、錄影等多樣化的教學功能。

圓展強調，近年遠距與混合式教學的趨勢席捲全球，學校如何突破傳統教學框架，打破時間與地點限制，成為主要課題，M5將因應這一波浪潮，幫助學校與老師快速建立全新的教學方程式。