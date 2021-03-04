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Opensignal行動網路體驗奬 中華、遠傳進TOP30

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

Opensignal今（4）日公布「全球行動網路體驗奬」，調查全球180家電信商在2020年下半年的行動網路表現，中華電信在「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等4項評比皆拿下全台第一；而遠傳電信則在「上傳速度」評比拿下全台第一、「語音應用程式體驗」與中華電信並列全台第一。兩家業者都榮獲全球高效能奬項(Global High Performers)、挺進全球前30名。

中華電信董事長謝繼茂表示，「中華電信積極布建4G/5G行動網路建設有成，此次在行動網路下載速度和影音、遊戲、語音體驗等評比，4項成績皆榮獲全球前30名肯定，有效帶動台灣行動網速升級，讓客戶享受國際級的優異行動網路體驗」。

遠傳指出，很榮幸繼獲頒Opensignal 台灣5G網速第一後，再次獲得肯定。未來將持續秉持著「沒有最好、只有更好」的精神，持續打造最好的4G+5G全網體驗。

中華電信在Ookla®調查的「Speedtest® 2020 Q3-Q4台灣報告」中，榮登「行動網速第一名」、「最佳行動網路涵蓋」大獎，同時也獲得「最佳行動網路」及「2020 Q4 iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」等4項殊榮；此次Opensignal公布的全球180家電信商行動網路體驗最新調查，再獲佳績，中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest®、Opensignal認證行動網速冠軍的殊榮，是客戶對中華電信最大的肯定。今(2021)年5G基地台將再加量、加速建設，預計年底前可超過1萬座，讓客戶享受最佳的4G+5G全網體驗。

中華電信5G將持續加碼建設，針對全台都會區、重要商圈、科學工業園區，超過150所大專院校、120處百貨室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等地的行動通信建設，預估5G人口涵蓋率將超過7成，皆有5G涵蓋。

中華電信 4G 5G

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