電動車智慧化 專家說傳統偷車賊要失業了

新一代的智慧電動車與傳統汽車的最大差別，在於過去是人控制方向盤，而電腦僅提供輔助的資料，而現今電動車則引導駕駛行為進入人機協作的新時代，以電腦運算為核心的智慧系統，會介入甚至主導方向盤與駕駛操控過程。KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，由此衍生的行車資訊系統安全、行車與個人資料的保護等風險議題，將深深影響未來電動車產業發展。

謝昀澤舉例，近期在台灣發生的「導航到XX𩵚魠魚羹」使特斯拉導航系統當機事件，只因車用電腦遇到中文特殊字「𩵚」無法處理的小瑕疵，造成導航系統大當機的Bug，讓人深刻了解強大的智慧車系統也有的脆弱面。他表示，未來車輛更高階自動駕駛模式，依賴導航系統的程度更深，因此如果在啟動自動駕駛的過程中發生導航當機情況，後果可能不只是車輛迷航，而可能是事關行車安全的意外事故了。而更值得注意的是，這個車機處理中文碼的小瑕疵事件，恐怕已經變成未來駭客鑽研車用電腦攻擊的其中一個發想點。

謝昀澤表示，以外部惡意攻擊者或偷竊者的角度而言，針對智慧電動車，駭客可不需要接觸車輛，就能「隔空取車」。由目前被揭露的攻擊事件來分析，駭客利用車輛免鑰匙啟動系統、車用電腦作業系統、車用通訊、車用無線網路等發掘多處的漏洞，在充電場域或其他遠距地點，可能進一步竊取車輛本體、入侵車用電腦，甚或進一步控制車窗、空調、剎車系統，影響行車安全。

另外，特斯拉近期在不改變車輛硬體的情況下，即藉由「空中下載」（Over The Air updates, OTA）的軟體升級指令，將百公里加速時間瞬間縮短，這種以「遠距軟體升級以改善實體性能」方式，如同現有的電腦或手機App更新軟體一樣輕鬆，大幅提升駕駛者的數位體驗。但謝昀澤指出，曾發生台灣知名品牌電腦的軟體更新主機遭入侵，駭客藉由線上更新管道，於百萬台筆電偷散布後門程式的事件，因此車輛的OTA系統，是否成為未來駭客的新破口？非常值得關注。

現今「以網路駕馭馬路」的車聯網技術已經普遍應用，要非法控制一部車輛，不是一般開鎖道具就能做到。謝昀澤認為，從遠端入侵汽車的方法，與其他物聯網設備的攻擊比較，「應用技巧不相同、邏輯步驟很類似」，都尋找可突破的單點，先嘗試縱向取得管理權限，再橫向擴大感染範圍，嘗試控制車輛內部其他系統。這個領域將成為駭客眼中的新藍海，而傳統偷車賊，正在被從虛擬空間網路跨界來到實體汽車的駭客所取代，會面臨失業的風險。

安侯數位智能風險顧問公司創新服務總監林軒宇預測，未來在車輛高度互動的運作架構下，若是單一車輛出現可利用的漏洞被攻破防線，駭客還可能擴大惡意程式感染範圍到一群車輛，甚至與車輛相聯的其他物聯網應用上。因此台灣參與電動車產業的零件及服務供應商，電動車所關注的議題除了生產品質、流程、車輛安全性（Safety）之外，更應融入資安（Security）的考量。