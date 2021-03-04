愛普董事長蔡國智請辭 總經理陳文良接任

記憶體矽智財供應商愛普科技（6531）今日舉行董事會，宣佈人事異動，原董事長蔡國智因事務繁忙，辭任董事長職務，經召開臨時董事會，選任由總經理陳文良接任董事長。

愛普表示，公司在前任董事長蔡國智領導下，營運規模持續擴展，獲利能力穩定上升，建構出穩固的營運架構；惟蔡董事長因事務繁忙、須兩岸來回奔波，而而辭任。

新任董事長陳文良是愛普創始元老，帶領愛普技術團隊，布建諸多核心技術與設計，去年６月接任總經理擔當營運重任，今日受命被選任為董事長。

陳文良進一步表示，感謝蔡國智過去的引領，愛普將秉持客製化記憶體產品及設計服務的營運主軸，持續推動智財研發、授權，以使營運及財務績效穩定且持續提升。延續去年Q3法說所提，記憶體矽智財授權、人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）皆是接下來的產業趨勢，未來愛普也將以這些高毛利業務為主要營運方向，希望再創營運高峰。