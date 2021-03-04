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台灣半導體產業界發展 SEMI提三建言

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸對台灣半導體業提出三大建言，包括必須修習地緣政治學分、積極參與國際性組織，以及成為相關決策者或影響者。

在後疫情時代，面對地緣政治變局，曹世綸認為，對半導體產業是很大的挑戰，但也是機會。去年台灣半導體產業在新冠肺炎疫情衝擊下仍逆勢成長，是豐收的一年，總產值躍全球第二，突破3兆元，年增20.7％。

曹世綸說，今年是台灣掌握全球供應鏈重組的良好機會，期望政府持續強化資訊與數位產業發展戰略，鞏固台灣重要地位，成為下個世代資訊科技的重要基地。

曹世綸也提到，由於台積電（2330）等大廠大舉投資，今年台灣應該會成為半導體設備支出最大市場，回到市場領先地位。而台灣需要不斷創新與投資來增強競爭力，人才為產業的根基，必須解決留才與人才短缺的問題。

半導體 疫情

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