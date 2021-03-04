延續去年好評 奧圖碼推全新UHD35+ 4K劇院級電玩投影機

延續去年首款大獲好評電玩機種UHD50X，全球投影機領導品牌Optoma奧圖碼，今年再次推出全新4K家庭劇院投影機UHD35+，要給廣大電玩和電影愛好者更頂級的視覺饗宴，除了具備家庭劇院頂規的4,000流明亮度和120萬的動態對比外，1080p/240Hz畫面設定下輸入延遲最低僅4.2ms，達到更即時、更流暢的動態畫面呈現，結合奧圖碼專業色彩團隊精心校調，絢麗場景完美複製，無論在家電玩對戰或看片追劇，輕鬆盡享風馳電擎的急速快感。

UHD35+ 承襲奧圖碼一貫優秀的4K顯像技術，搭載德儀最新DLP DMD 晶片，可完整呈現830萬有效像素顯示，並符合美國消費技術協會(CTA) 所規範的4K UHD解析度標準，同時支援HDR10 與HLG 高動態範圍，讓畫面具備更加寬廣、飽和的色彩範圍呈現，大幅提升畫面的色彩景深、細節與層次感。

奧圖碼指出，至於所有電玩迷最關注的延遲和刷新率數據，除了保有前代UHD50X支援最高240Hz的畫面刷新率，在延遲表現上UHD35+再次突破市場現行標準，「電玩強化模式」開啟後即可大幅降低不同刷新率下的輸入延遲，1080p/240Hz畫面設定下最低僅4.2ms，4K/60Hz畫面設定下也有16.7ms的優異表現，同步支援21:9的畫面輸出比例，在超過百吋的投影畫面下相得益彰，為玩家打造極致流暢、沉浸遼闊的巨幅視覺震撼。

除了細膩的畫面品質和極低的輸入延遲外，UHD35+ 因應現代人居家空間過於狹小的問題，更導入一般家用機少有的四角修正和±40°垂直/水平梯形校正等進階功能，消費者可視不同情境做出最適合的投影配置，透過大角度的畫面校調和比例修正，即使投影空間有限，也可以利用側投方式打出方正的螢幕畫面，無拘無束享受多元的家庭娛樂體驗。

此外，UHD35+搭載±100垂直/水平數位畫面位移、95% - 125%數位變焦和1.1x鏡頭變焦功能，最短離牆面3.32公尺即可輕鬆投射出百吋4K大畫面，為消費者提供高度便利且彈性的安裝流程。

奧圖碼表示，新機種已經於228連假全台正式上市，建議售價41,900元，為滿足不同客群的需求，奧圖碼也同步推出入門款UHD33，建議售價34,900元，除了亮度和對比略為降低，其餘部分在延遲、刷新表現，或是畫面校正等功能皆與UHD35+一致，價格更實惠，規格不打折，期望吸引更多消費者投入家用投影陣營的懷抱。