專訪大談台灣半導體實力 王美花：未來仍保有競爭

經濟部長王美花日前接受CNBC專訪，大談台灣防疫跟半導體的表現，認為面對中國大陸以國家力量扶植半導體產業，台灣半導體產業仍能繼續保有全球競爭力。王美花今日受訪表示，台灣半導體產業在供應鏈、人才、環境及智慧財產權保護上都保有競爭力，未來也還會很有競爭力。

王美花說，她接受專訪談到台灣防疫表現做得非常好，另外就是大陸用國家力量在扶植半導體產業，是否會增加半導體市場競爭。當被問到台灣半導體發展，她認為，經過2、30年發展，半導體在製造部分在全球受到矚目，其中的台積電（2330）先進製程也帶起更多產業鏈。

她說，台灣無論在供應鏈、人才、環境，以及透明、高度保護智財權上都有優勢，相信未來也同樣會有競爭力。

記者追問台灣成為半導體供應鏈夥伴是指台美還是全球，王美花說，各國缺少車用晶片的事情，她述說台灣的努力，也經過這次經驗才讓台廠意識到車用晶片對於汽車產業的重要性，更視影響全球經濟復甦的速度，因此很樂意跟大家合作，提供友善供應關係。