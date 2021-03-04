威剛科技60億聯貸案 臺銀、一銀主辦

威剛科技（3260）委由臺灣銀行統籌主辦並擔任管理銀行，第一商業銀行為共同主辦銀行，並邀集10家金融機構共同參與新臺幣60億元聯合授信案，於今（4）日完成聯貸簽約。簽約儀式於臺灣銀行舉行，由公司董事長陳立白與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

威剛科技之聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運週轉金，本聯貸案原擬籌組新臺幣48億元，在短短2個月即完成募集，超額認購2.5倍達新臺幣120億元，最終以新臺幣60億元結案，充分顯示臺灣的銀行業對威剛科技之營運與未來發展給予高度肯定與支持。

威剛科技近期在DRAM及快閃記憶體產業的表現出色，109年的營收及獲利都交出亮眼的成績單。記憶體需求隨著5G應用增溫及伺服器、PC及智慧型手機等需求走高而持續成長，尤其是DRAM價格可望持續強勢表態。公司因精準掌握產業脈動，採購提前布局，110年可望受惠於庫存充足，再締造營運佳績。

威剛科技近年採多角化轉投資，例如台灣運彩及電動車等產業，以降低記憶體產業循環造成企業營收波動。同時也看好電競產業發展前景，持續投入資源推出新品搶占快速成長的電競市場，打造另一股營收、獲利攀升動能，公司未來前景可期。