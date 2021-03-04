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女力崛起！台積新築藝術季今年恢復並加碼舉辦

經濟日報 / 記者李珣瑛 /新竹即時報導

台積電（2330）文教基金會執行長許峻郎今（4）日表示，去年台積心築藝術季受疫情影響停辦，今年則是加碼恢復舉辦，並以崛起中的「女力」為主題，在傳統戲劇部份，將推出「楊門女將」經典大戲。

長期致力經典傳承的台積電文教基金會今天與 IC 之音.竹科廣播電台共同宣 告推出全新廣播節目《打開戲箱說故事》。台積電文教基金會執行長許峻郎、IC 之音. 竹科廣播總經理張令達、國光劇團藝術總監王安祈以及清華大學中文系副教授羅仕龍齊 聚，除各自分享推廣傳統藝術的理念外，王安祈還一一介紹傳統戲箱裡的戲曲道具–馬 鞭、頭飾、摺扇等，揭開大眾所不知道的戲曲裡的秘密。

台積電文教基金會執行長許峻郎指出，傳統戲曲不僅是珍貴的表演藝術，更是蘊含深厚 的文化底蘊，在現今娛樂及資訊唾手可及的網路年代，傳統戲曲的傳承及推廣比以往更 具挑戰，因此能在此時推出一個兼具知識性及娛樂性的戲曲推廣節目，別具意義。希望 透過《打開戲箱說故事》節目主持的風格及內容議題設計的多元化，深耕戲曲多年的王 安祈女士淵博的知識，加上羅仕龍先生有趣的顛覆提問，跳脫一般戲曲節目格局，二位 幽默雋永的活潑主持風格，一定可以改變年輕世代對於傳統戲曲的印象，進而感受戲曲 的魅力。

記者會中播放3分鐘的宣傳影片，將第一集的錄音內容同步錄影，王安祈與羅仕龍介紹 經典劇碼<薛平貴與王寶釧>的武家坡段落，生動講述薛平貴三試王寶釧的過程。跳脫原 始劇情，從現今角度觀察，影片中將薛平貴離家多年、又多次試探妻子王寶釧貞節的對 話轉譯為「渣男三絕招」，搭配音效與當前網路哽圖，引發哄堂大笑。許峻郎表示，時下 年輕世代可能對於<白蛇傳>這一類的古典故事了解不多，希望透過他們熟悉的活潑方式， 縮短年輕人與戲曲的距離。

台積電 竹科 疫情

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